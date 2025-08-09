Conocido vecino de General Villegas en grave estado luego que se saliera la rueda trasera de la moto en que se movilizaba

A media tarde del viernes Raúl Berón, conocido como «Gurí», de 64 años, quien circulaba a bordo de una moto Zanella 50 cc. por la calle Cacique Pincén, en cercanías de la cancha del club Sportivo, sufrió una violenta caída producto de una falla en la rueda trasera.

Al caer, Berón golpeó su cabeza contra el piso, que cuenta con un mejorado compacto de piedra caliza, lo que le produjo serias lesiones en el cráneo.

Desde el hospital informaron que el paciente presenta un TEC (traumatismo Encéfalo Craneal) grave, con fractura de cráneo, por lo que se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva. No está intubado y son determinantes las próximas horas para determinar la evolución de su cuadro.