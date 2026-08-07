CON INFORMACIÓN OFICIAL: 15 motos secuestradas, y otros detalles

La Policía Seguridad Comunal de General Villegas, detalló lo actuado esta mañana, donde se observó una importante cantidad de móviles y personal interviniendo en diferentes domixilioa de la ciudad cabecera, por hechos vinculados, principalmente, a ruidos molestos.

El informe (oficial)

Personal de la Policial de Seguridad Comunal de General Villegas, Destacamentos jurisdiccionales, comisarias limítrofes, Destacamento Vial General Villegas, CPR General Villegas, DDI General Villegas, Grupo Apoyo Departamental Trenque Lauquen y DDI TDI General Villegas, Guardia Urbana y Centro Monitoreo Municipalidad local, dieron cumplimiento a dieciocho (18) órdenes de allanamiento dispuestas por el Dr. Martín Leiva, Juez de Faltas Municipal, en distintos domicilios de la ciudad de General Villegas, en el marco de actuaciones iniciadas por «Infracción a la Ordenanza Municipal N.° 6511/24»

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de quince (15) motocicletas, varias de ellas con escapes modificados y otras sin dominio colocado, que se hallaban en poder de los distintos infractores

Asimismo, durante los allanamientos se logró recuperar una motocicleta con Pedido De Secuestro Activo, registrada bajo NSI No 3301021, en IPP N° 4417-26, caratula «Hurto», de la que resultase victima una ciudadana de esta localidad, con intervención de la UFI N°1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

Por otra parte, al efectuarse la inspección de los rodados secuestrados, se constató que dos motocicletas presentaban la numeración del motor y/o cuadro suprimidas, motivo por el cual se dio inmediata intervención a la autoridad judicial competente, iniciándose actuaciones penales por «Infracción al artículo 289 del C.P.» con intervención de la UFI N° 06 del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

La Policía Comunal de General Villegas destaca la importancia del trabajc conjunto entre la comunidad y las distintas instituciones para fortalecer las tareas preventivas y de control, contribuyendo a preservar la tranquilidad y la seguridad del distrito.

Dichas diligencias, fueron supervisadas en su totalidad por el Secretario de Seguridad Crio. Inspector (RA) Luis Alberto Plana, Jefe Policía de Seguridad Comunal General Villegas, Crio. Inspector Guillermo Gastón Orellano y el Jefe de la Estación Policial Comunal ñocal, Subcpmisario Varas Aldo, detalla el Parte emitido por la autoridad policial.