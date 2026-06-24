General Pinto: falleció Graciela García, destacada vecina por su participación y compromiso con la comunidad

Graciela García tenía 81 años, esta mañana se conoció la noticia de su deceso, que generó profundo pesar en la comunidad, en la que tuvo una activa participación.

Sus últimos dias la encontraron internada en el hospital municipal, producto de una afección cardíaca que la aquejaba desde hacía un largo tiempo.

Graciela que era docente jubilada, no pasó desapercibida a lo largo de su vida, aún así, conservó un bajo perfil. Integró varias comisiones intermedias, participó en política y fue empírica con el prójimo. Su

Presidía la cooperadora del hospital, colaboraba con la Bibliteca Pública, fue una fanática del club Deportivo Pinto, del que su padre fue uno de sus fundadores, integró equipos de básquet vistiendo esos colores, y también el blanco de Pintense, era colaboradora de la proteccionista local de animales, y cultivada de manera comunitaria hortalizas para distribuir entre quienes lo requirieran; por citar algunas de sus actividades y cualidades.

Este martes las redes sociales fueron el reflejo del pesar que su fallecimiento provocó, aunque proporcional fue el reconocimiento.

Haciendo su voluntad, no hubo velatorio y sus restos fueron cremados esta tarde. Sus cenizas descansarán junto a las de Mónica su compañera de vida.