Una de las mayores tragedias de La Pampa: murieron cuatro hermanas ahogadas

“Todavía falta recuperar un cuerpo porque las condiciones del frío de ayer y la oscuridad hicieron que fuera imposible seguir trabajando”, confió una fuente policial a primera hora de la mañana de este martes. Pasadas las 9:30 horas, los buzos de la policía lograron encontrar el cadáver de la mujer que todavía permanecía bajo el agua.

El siniestro ocurrió en un sector con un negro historial de accidentes, caracterizado por la falta de iluminación y visibilidad. La conductora del vehículo, quien logró salir a la superficie por sus propios medios en medio de la hondonada de agua, permanece en estado de shock tras haber alertado a los rescatistas de que sus cuatro familiares habían quedado atrapadas en el habitáculo sumergido.

La comunidad de Colonia 25 de Mayo, de donde eran oriundas, se encuentra completamente paralizada por la noticia. Los restos de las cuatro hermanas están siendo velados este martes en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la localidad de la ribera, en una jornada de profundo duelo local.

Una misma familia signada por la desgracia vial

El drama de los Sosa se vuelve aún más desgarrador al revisar los antecedentes viales de la región. Hace apenas un año y medio, la misma familia pampeana sufrió otra pérdida devastadora bajo circunstancias similares: cinco de sus integrantes perdieron la vida en un violentísimo choque sobre la Ruta Nacional 151.

Aquella tragedia previa, sumada al siniestro de este lunes en el Bajo Giuliani, desnudó una vez más las falencias estructurales y la peligrosidad de las rutas que conectan el oeste provincial con la capital. En el lugar del hecho, el personal de Bomberos, la Policía de La Pampa y la Agencia de Investigación Científica (AIC) trabajaron hasta altas horas de la noche bajo condiciones climáticas extremas para retirar los cuerpos del cuenco de agua, mientras la justicia avanza en las pericias para determinar las responsabilidades por la histórica falta de señalización e iluminación en la encrucijada (Fuente: El Diario de La Pampa)