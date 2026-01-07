Vuelven las carreras hípicas a General Villegas en marzo de este año

Vuelven las carreras a la pista de General Villegas, confirmaron desde la comisión del hipódromo municipal.

El nuevo organizador será Francisco Barberena, pampeano, quien organizó hasta diciembre del año pasado en Santa Rosa.

Las últimas carreras en nuestra ciudad se habían llevado a cabo el 24 de noviembre del 2024, desde entonces la pista estuvo sin actividad. Regresan el próximo 22 de marzo de este año, y será la primera jornada del 2026.