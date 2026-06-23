JB 2026: se definieron los clasificados a la instancia regional en pádel, beach vóley, pentatlón y fútbol 11

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de General Villegas informó los resultados de las recientes competencias correspondientes a la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2026, que comprendieron las disciplinas Pádel, Beach Vóley, Pentatlón para Adultos Mayores y Fútbol 11.

Pádel

Las competencias se desarrollaron el martes 16 de junio en las canchas del Club Eclipse Villegas y del Club Atlético Villegas, donde quedaron definidos los siguientes clasificados para la etapa regional:

Sub 14 Femenino

Vasallo / Sereno

Sub 14 Masculino

Santino Soria y Valentín Vives, quienes superaron a Augusto Pescara y Milo Sánchez.

Sub 16 Femenino

Juana Martínez y Tiziana Olivera

Sub 16 Masculino

Ramiro Bordón y Mateo Rodríguez

Sub 18 Masculino

Thiago Pescara y Maximiliano Monterrosa

Sub 18 Femenino

Agustina Álvarez y Fiamma Rigonat, quienes vencieron a Juana Gallardo y Juana Del Pino.

Adultos Mayores Femenino

Mónica Cortés y María Decristóforis

Adultos Mayores Masculino

Jorge Rógora y Horacio Pascual (Foto de portada)