JB 2026: se definieron los clasificados a la instancia regional en pádel, beach vóley, pentatlón y fútbol 11
La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de General Villegas informó los resultados de las recientes competencias correspondientes a la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2026, que comprendieron las disciplinas Pádel, Beach Vóley, Pentatlón para Adultos Mayores y Fútbol 11.
Pádel
Las competencias se desarrollaron el martes 16 de junio en las canchas del Club Eclipse Villegas y del Club Atlético Villegas, donde quedaron definidos los siguientes clasificados para la etapa regional:
Sub 14 Femenino
- Vasallo / Sereno
Sub 14 Masculino
- Santino Soria y Valentín Vives, quienes superaron a Augusto Pescara y Milo Sánchez.
Sub 16 Femenino
- Juana Martínez y Tiziana Olivera
Sub 16 Masculino
- Ramiro Bordón y Mateo Rodríguez
Sub 18 Masculino
- Thiago Pescara y Maximiliano Monterrosa
Sub 18 Femenino
- Agustina Álvarez y Fiamma Rigonat, quienes vencieron a Juana Gallardo y Juana Del Pino.
Adultos Mayores Femenino
- Mónica Cortés y María Decristóforis
Adultos Mayores Masculino
- Jorge Rógora y Horacio Pascual (Foto de portada)