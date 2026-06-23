Violento choque en la fría mañana de General Villegas entre una moto y un auto

El siniestro tuvo lugar esta mañana antes de las 10 horas frente a la plaza San Martín, en la intersección de Arenales y Paso.

El auto que circulaba por Arenales era conducido por un hombre, y la moto, que lo hacía por Paso, por una mujer; ambos conductores mayores de edad, personas jóvenes.

Al parecer el rodado mayor impactó a la altura de la rueda trasera a la moto, provocando la fuerte caída d ela motociclista quien fue trasladada al hospital con golpes.

En el lugar, transcurridos los minutos permanece la Guardia Urbana hasta determinar si existen lesiones, lo que determinará la intervención de peritos.

La calle Arenales, entre Paso y Larrea permanece cortada al tránsito.