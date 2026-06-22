El próximo viernes se sortean las viviendas en la localidad de Iriarte

La Municipalidad de General Pinto confirmó que el próximo viernes 26, a las 19:30 horas se realizará el sorteo de las viviendas sociales que acaban de ser finalizadas para su entrega. El acto se llevará a cabo en la sede del club San Martín.

Se sortearán 22 viviendas, entre 34 aspirantes que cumplieron con los requisitos exigidos por el Instituto de la Vivienda.

Acerca de este detalle, fueron 60 inscriptos, de los cuales26 no cumplían con lo requerido para acceder al sorteo.