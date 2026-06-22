Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales

El astro argentino, portador de la camiseta número 10, quedó este lunes 22 de junio de 2026 por otro detalle, en la historia del fútbol al anotar dos goles ante Austria.

El capitán argentino rompió el récord de Miroslav Klose, quien se ubicaba al frente de la estadística con 16 tantos por la Copa del Mundo.

Lio consiguió el tanto histórico a los 38 minutos del primer tiempo y se tomó revancha después del penal que había fallado en el arranque del partido. Sobre el final del juego, volvió a marcar y amplió su estadística.

El rosarino ya lo había igualado al alemán en la cima de la tabla de artilleros el martes pasado cuando anotó un triplete ante Argelia, pero necesitaba un gol más para quedar en soledad como el máximo anotador de todos los tiempos en la competencia más importante del planeta.

Además, Messi sumó 17 triunfos en Mundiales y también superó a Klose como el futbolista con más partidos ganados en la historia del torneo.