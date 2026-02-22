IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: ¿Dónde denuncio? (VIDEO)

«Quería consultarte si sabes dónde puedo denunciar esto? Están fumigando al lado de mi casa, no sé puede ni respirar», expresó una vecina en contacto con Distrito Interior.

Ayer por la tarde un dron de grandes dimensiones se encontraba fumigando a pocos metros de una viviendas, lo que está prohibido por ordenanza.

La casa, que se encuentra en zona rural, está ubicada en cercanías de la oleaginosa conocida como «la aceitera».

Luego del llamado al número de Medio Ambiente de la Municipalidad (3388 414487), intervino personal del CPR (Comando de Prevención Rural) a instancias del aviso del área competente, de acuerdo a lo expresado por la denunciante.

En todos los casos de este tipo resulta fundamental dar aviso de inmediato a los lugares correspondiente, no solamente para evitar infracciones, sino, principalmente, para evitar daños a la salud.