Falleció una de las personas accidentadas el viernes en la RN 188 entre General Villegas y Ameghino

La noticia trascendió esta mañana, aunque el deceso se produjo en la madrugada.

Lilian Iturria, de 71 años, viajaba hacia General Villegas junto a su familia a bordo del Toyota Yaris Cross el viernes cuando impacto de frente con una Toyota Hilux, que era conducida por Carlos Alderete, de 37 años, con domicilio en Banderaló, en momentos que éste intentaba ingresar a la estancia La Caledonia.

Desde entonces la mujer, junto a cuatro personas más, permanecieron internadas en hospital municipal de la localidad con diversas lesiones; el domingo a la madrugada, cuando estaba siendo trasladada en ambulancia hacia el hospital Italiano, sufrió una descompensación, que obligó a ser internada en Junín, donde finalmente se produjo su deceso.

El desenlace produjo en la comunidad, que permanece atenta a la evolución de los pacientes, un profundo dolor.