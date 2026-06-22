General Villegas: el intendente otorgó asueto al personal esta tarde por el partido de Argentina vs. Austria

Así lo comunicó esta mañana al personal que desde las 13:30 horas dispone de su tiempo para poder ver el partido.

Cada área debe administrar el personal garantizando la prestación de los servicios esenciales.

En el caso de las escuelas, turno tarde, en el día de hoy tienen clases normalmente, salvo que en cada establecimiento educativo, teniendo en cuenta que cuentan con televisores, se podrá ver el partido, al tiempo que, dispuesto pro la Dirección de Educación de la Provincia de Buenos Aires, se realizan tareas pedagógicas vinculadas con el Mundial.