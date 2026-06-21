La ambulancia que trasladaba a una de las jóvenes accidentadas en la RN 188 chocó contra un animal vacuno

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1 respuesta

  1. Rosa Pérez dice:
    21 junio, 2026 a las 6:47 pm

    Mucha fuerza para esa familia. Rezaremos por ustedes.

    Responder

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