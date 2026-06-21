La ambulancia que trasladaba a una de las jóvenes accidentadas en la RN 188 chocó contra un animal vacuno

El hecho tuvo lugar esta madrugada cuando los cuatro integrantes de la familia que chocó de frente a la altura de la estancia La Caledonia el viernes por la tarde, eran trasladados hacia el hospital Italiano, en diferentes unidades.

En la que lo hacía la adolescente de 18 año impactó contra un animal vacuno en el kilómetro 322 de la RN 188, cerca de Ameghino, esta madrugada.

Acerca de la propiedad del animal, no se informaron oficialmente datos, pero trascendió que el ejemplar habría cobrado con una marca que permitiría su identificación.

Lo ocurrido provocó daños en el rodado, según trascendió debiendo regresar a Villegas para hacer el trasbordo y continuar a destino, donde finalmente llegó.

Por otra parte se suma otro episodio ocurrido a esta familia que viene atravesando momentos de mucha angustia.

La esposa del conductor del Yaris Cross, cuando era trasladada sufrió una descompensado que obligó a ingresar de urgencia en Junín, donde permanece internada sin posibilidades, por el momento, de ser movida.

Su estado de salud, delicado, es seguido con atención por familiares y amigos.