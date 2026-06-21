Charlas sobre salud mental: «Ser padres hoy» (VIDEO)

La Lic. Silvia Diumenjo, Psicóloga, abordó el tema, que mezcla los nuevos tiempos y los mandatos sociales en los que varias generaciones han crecido. la importancia de la figura paterna, que, aunque haya habido notables cambios en nuestra manera de vivir, es fundamental y determinante para la formación del carácter a partir de la necesidad tener límites durante el crecimiento y desarrollo como individuos.

Otro capítulo interesante de la vida, que forma parte de las «Charlas sobre Salud Mental» que la profesional aborda en las columnas en FM Peregrina (92.9) cada semana.