Video impactante de la colisión que volvió a demostrar el peligro constante de cruzar la RN 188 en General Villegas

Ocurrió el viernes por la tarde en la RN 188, frente al ingreso principal a General Villegas, y más allá si se trató de una maniobra imprudente, un descuido, una negligencia, o simplemente un accidente de tránsito, lo ocurrido deja al descubierto el peligro constante al que se exponen, principalmente, quienes viven en el barrio El Cruce, ubicado del otro lado de la ruta.

Una pick up subió desde el barrio El Cruce a la ruta cuando un camión que circulaba en sentido Bandearlo – Villegas la embistió violentamente. A pesar de la fuerza del impacto, los tres ocupantes de la camioneta resultaron ilesos. Lo ocurrido tiene una única reflexión: ese tramo de la ruta requiere sin más tiempo que perder, radar de velocidad, semáforo o reductores de velocidad, dado que, y no hay dudas, el riesgo es constante y real.

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