Día del Padre: por qué en Argentina antes se celebraba en agosto

El primer Día del Padre en nuestro país se celebró un 24 de agosto de 1958. Y no fue una fecha elegida al azar y sin motivo: un 24 de agosto, el de 1816, nació Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, la única hija que tuvo el General Don José de San Martín, el Padre de la Patria.

Cuando el Día del Padre era el 24 de agosto

Hasta 1965 inclusive, el Día del Padre se festejaba de manera oficial en las escuelas y gran parte de la sociedad los 24 de agosto, en cumplimiento con la resolución que el Consejo Nacional de Educación había dictado en 1956 (y que se empezó a implementar en 1958).

Actualmente, la única provincia que se mantuvo fiel a la tradición patria original es Mendoza -donde nació Merceditas-, que por ley provincial (la número 5.131) lo sigue celebrando a nivel escolar cada 24 de agosto. Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada falleció en Brunoy, en las afueras de París, en 1875.

Sin embargo, en 1966 se decidió trasladar la fecha al tercer domingo de junio para alinear el calendario festivo y comercial con el de Estados Unidos y gran parte de América Latina. Uno de los argumentos esgrimidos para el cambio es que en agosto se superponía muy de cerca con la conmemoración del fallecimiento de San Martín (el 17 de agosto); aunque el verdadero motivo es que en agosto ya estaba el Día del Niño, mejor adelantarlo a junio, mes en que no había festejo y sí el cobro del aguinaldo…

Por qué el tercer domingo de junio

En gran parte de los países católicos -España, Italia, Portugal-, se conmemora el 19 de marzo, Día de San José, el padre “terrenal” de Jesús. Sin embargo mayoritariamente el mundo hoy lo festeja el tercer domingo de junio. Y, como en el caso de Merceditas, lo impulsó una hija en memoria de su padre militar.

Sonora Smart Dodd nació en Arkansas en 1882. Cuando tenía 16 años, su madre falleció al dar a luz a su sexto hermano. entonces su padre, William Jackson Smart, un sargento que había peleado en la Guerra de Secesión estadounidense, se hizo cargo de la enorme tarea de criar a Sonora y a sus cinco hermanos varones en una granja en el estado de Washington.

La cruzada de Sonora

Conmovida por el amor de su papá y porque todavía no había una fecha para el Día del Padre, durante años, durante décadas, encabezó una campaña para que se celebrara el 5 de junio, el cumpleaños de William. Tuvo un éxito local inmediato: en Spokane, capital del estado de Washington, se estableció el Día del Padre para el tercer domingo de junio.

Para Sonora no fue suficiente. Se reunió con gobernadores, congresistas y Presidentes para extender la fecha a todo Estados Unidos. Y lo logró: en 1972, Richard Nixon firmó la ley definitiva que estableció la fecha nacional del Día del Padre. Sonora tenía 90 años.

Murió en 1978, a los 96, orgullosa del éxito alcanzado después de siete décadas de insistencia.