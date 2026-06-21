General Villegas: cuatro de los cinco pacientes accidentados en la RN 188 fueron trasladados al hospital Italiano esta madrugada

Los cinco ocupantes del Toyota Yaris Cross siniestrado en el choque frontal ocurrido el pasado viernes en la RN 188, frente a la estancia La Caledonia, se encontraban internados en el hospital municipal de General Villegas, con heridas de diferente consideración.

Del total, cuatro personas de 78, 71, 42 y 18 años, pertenecen a la misma familia, la restante, de 18 años, es amiga de la adolescente.

Las jóvenes fueron oportunamente intervenidas quirúrgicamente por lesiones internas y se encuentran estables, los restantes presentas diferentes fracturas.

Esta madrugada, los integrantes de la familia, fueron trasladados en ambulancia al hospital Italiano, en Capital Federal para continuar los tratamientos requeridos para su recuperación.

De acuerdo a la ultima información obtenida, todos están estables, aunque con heridas serias, las que en algunos casos requerirán intervención quirúrgica traumatológica.

En el hospital local, permanece solamente internada, evolucionando favorablemente, la joven de 18 años, que fuera operada entre la medianoche y la madrugada del sábado.