«Antonio Carrizo se convirtió en porteño, pero nunca abandonó a General Villegas» (VIDEO)

Emiliano Betanzo es abogado, nació en General Villegas y lleva años viviendo y ejerciendo en Capital Federal,casi azarosamente se convirtió en un libro biográfico sobre Antonio Carrozzi, conocido como Antonio Carrizo.

El locutor y conductor, entre otras aficiones, que lo vuelven un incalificable, habría cumplido en el mes de septiembre de 2026 los 100 años, lo que vuelve al libro una oportunidad para reafirmar su figura, incluso en General Villegas.

La experiencia adquirida por Emiliano lo ha convertido en un erudito de la vida de una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina, el poseedor del carnet N° 24 del ISER y el creador, sin saberlo, ni pretenderlo por la época, del podcast, sobre todo por el ciclo de entrevistas con Jorge Luis Borges, a las que llamaron «Borges, el memorioso».

El trabajo de Betanzo concentra información que en muchos casos resultará inédita, incluso para quienes creen conocer a Carrizo, ya que es material que el propio Antonio conservó prolijamente en su poder, y que le fue facilitado (al autor del libro) por su propia familia.

El título de esta publicación, «Antonio Carrizo se convirtió en porteño, pero nunca abandonó a General Villegas», explica de alguna manera lo que Carrizo cosechó y lo que se llevó consigo y fue capáz de dejar en su partida física.

«Contengo Multitudes» es el nombre del libro, cuya razón está explicada en la entrevista realizada en Ficciones (café de General Villegas) con Distrito Interior. A pocos meses de ver la luz, inevitablemente esta obra es esperada con especial interés.