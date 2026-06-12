Inminente liberación del sujeto aprehendido por el hurto de la moto en ANSES

Tras su aprehensión luego de haber intentado huir de la Policía cuando los efectivos se disponían a allanar uno de los dos domicilios que frecuenta, éste, qie se encuentra alojado en la comisaría, sería liberado en las últimas horas de la tarde por disposición del titular de la Fiscalía interviniente.

Por lo tanto, a pesar de la intensa investigación llevada a cabo por la Policía de General Villegas, que permitió el esclarecimiento del hecho, y la recuperación de motos presuntamente sustraídas en otras oportunidades, en breve, estaría en libertad.