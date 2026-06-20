“Tenemos que recrear el sueño de quienes fundaron esta comunidad para brindarle a Villa Saboya una nueva oportunidad de futuro”

En el marco de los festejos por el 123° aniversario de Villa Saboya, este viernes 19 de junio se inauguraron las obras de remodelación del acceso principal y la finalización del laboratorio y el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela de Educación Secundaria N° 9 “Manuel Cadret”, una intervención largamente esperada por la comunidad educativa.

Durante la jornada acompañaron miembros del Departamento Ejecutivo, presidente del Concejo Deliberante, Horacio Pascual y concejales de distintos bloques; consejeros escolares; autoridades educativas, representantes de entidades intermedias y vecinos.

La obra permitió concluir trabajos que habían quedado inconclusos, incorporando nuevos espacios y mejorando sectores existentes destinados al funcionamiento institucional, el laboratorio y el SUM.

Entre las intervenciones realizadas se destacan la construcción y remodelación del ingreso principal, galerías interiores, portería, laboratorio, sala de docentes, sanitarios para docentes y SUM, dirección y secretaría, además de tareas de terminación en el Salón de Usos Múltiples.

Tras el descubrimiento de placa por parte del intendente municipal Gilberto Alegre, la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; el director de Obras Públicas, Marcelo Elgue; la directora del establecimiento, María Luján Calzina y la presidente del Consejo Escolar, Karina Gianolio, se realizó el tradicional corte de cintas y la bendición de las instalaciones a cargo del presbítero Fabián Cortez.

Al dirigirse a los presentes, la directora de la institución, María de Luján Calzina, expresó la emoción de la comunidad educativa por la concreción de un proyecto largamente esperado.

“Este es un momento muy emocionante y muy grato para toda nuestra comunidad educativa. Hoy me toca estar a mí aquí, pero esto es el resultado de un trabajo conjunto, de una lucha de muchas personas que queremos la institución y que trabajamos todos los días por nuestros estudiantes”, señaló.

En ese sentido, destacó especialmente el compromiso del equipo docente y de toda la comunidad de Villa Saboya. “Tenemos un verdadero equipo de trabajo y esa calidez humana se siente. Venir a trabajar todos los días a un lugar donde uno se siente cómodo y feliz es lo mejor que nos puede pasar”, afirmó.

Asimismo, remarcó el carácter comunitario de la escuela al expresar que “esta escuela secundaria no es de nosotros; es de toda la comunidad”, y recordó las dificultades atravesadas durante el proceso de construcción.

“Cuando la obra se detuvo, muchos pensamos que iba a ser otro intento fallido. Pero cuando Gilberto Alegre y Karina Gianolio recorrieron la escuela y nos dijeron que se iba a terminar, volvió a crecer la esperanza. Hoy estamos inaugurando este SUM y toda esta ampliación que nos permitirá trabajar mejor y proyectar nuevos desafíos”, sostuvo.

Finalmente, destacó la importancia histórica que tiene la institución para la localidad. “Esta escuela cumple veinte años y representa una oportunidad enorme para nuestros jóvenes. Antes los chicos debían ir a otras localidades para completar sus estudios; hoy pueden proyectar su futuro desde Villa Saboya”, concluyó.

A su turno, el intendente Gilberto Alegre eligió hablar dentro del establecimiento educativo para destacar el significado de la obra inaugurada.

“Más allá del edificio, lo que importa es lo que contiene”, expresó, al tiempo que sostuvo que el principal desafío actual pasa por fortalecer la calidad educativa y preparar a las nuevas generaciones para un contexto cada vez más exigente.

En esa línea, afirmó que “uno de los problemas que ha tenido la Argentina en los últimos años es que ha fallado el contenido. Han caído los índices educativos y hoy tenemos una crisis de formación que hace que muchas empresas demanden trabajadores capacitados y no los encuentren”.

Por ello, consideró que la nueva infraestructura debe convertirse en una herramienta para generar oportunidades. “Este continente tiene el objetivo de formar un contenido que permita ofrecer a los chicos alternativas para construir un futuro mejor”, señaló.

El jefe comunal también llamó a las familias y a las instituciones a asumir un rol activo en la formación de los jóvenes. “No tenemos que ser complacientes; tenemos que ser exigentes, porque no está en juego nuestro futuro, sino el de nuestros hijos y el de la patria”, manifestó.

Asimismo, destacó las gestiones impulsadas para ampliar la oferta educativa superior en el distrito. “Desde la Municipalidad acompañamos a todas las instituciones educativas y trabajamos para que General Villegas cuente con carreras que permitan afrontar la vida de otra manera. Hoy tenemos carreras de ingeniería gratuitas vinculadas a la Universidad Tecnológica Nacional”, recordó.

Finalmente, convocó a seguir apostando por la educación como motor de desarrollo. “Queremos que nuestros hijos estén mejor que nosotros. Ese es el desafío y para eso tenemos que seguir trabajando juntos”, concluyó.

Finalizada esta primera etapa de los festejos, la delegación se trasladó a la Plaza General José de San Martín para participar del acto protocolar por el 123° aniversario de la localidad.

El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo del intendente municipal, la secretaria de Gobierno Valeria Iglesias, la presidenta de la Casa de la Cultura y Biblioteca Pública, Jorgelina Miranda, y el delegado municipal Tomás Luberriaga.

Luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la oración a cargo del presbítero Fabián Cortez, la integrante de la Casa de la Cultura Manuel Cadret, Ana María Nuccio, ofreció una reflexión sobre la historia y la identidad de Villa Saboya.

“Hoy celebramos 123 años de historia, de trabajo, de sueños y de esperanza. Son 123 años de una comunidad que nació del esfuerzo silencioso de hombres y mujeres que llegaron con muy poco, pero con el corazón lleno de coraje y la firme decisión de construir un futuro mejor”, expresó.

A lo largo de su discurso destacó el legado de los inmigrantes y de las instituciones que forjaron la localidad. “Nuestras calles y nuestros campos guardan la memoria de generaciones enteras que hicieron de este lugar mucho más que un punto en el mapa; hicieron un hogar”, señaló.

Además, puso en valor los vínculos comunitarios que distinguen a Villa Saboya. “Aquí todavía existe el mate compartido, el saludo sincero, la puerta abierta y la satisfacción de pertenecer a una comunidad que conserva el valor de los encuentros”, afirmó.

Dirigiéndose especialmente a las nuevas generaciones, sostuvo que “aunque para muchos podamos parecer un pequeño punto en el mapa, nuestra verdadera grandeza habita en el corazón de quienes eligieron esta tierra para vivir, crecer y proyectar su futuro”, e invitó a los jóvenes a cuidar y fortalecer la identidad saboyana.

En el cierre del acto, el intendente Gilberto Alegre retomó varios de los conceptos expresados por Ana María Nuccio y destacó el papel que históricamente desempeñaron las instituciones locales en el crecimiento del pueblo.

“Esta comunidad creció al lado de las instituciones que trabajaron por el bien común. Debemos continuar esa línea de trabajo dejando de lado las diferencias y pensando siempre en el futuro de Villa Saboya”, afirmó.

Asimismo, destacó las obras inauguradas durante la jornada como parte de una estrategia de fortalecimiento comunitario. “Terminamos las refacciones de la escuela y estamos trabajando para mejorar la Casa de la Cultura porque son espacios fundamentales para el desarrollo de la comunidad”, señaló.

En relación con los desafíos que enfrenta el interior productivo, sostuvo que la educación y la capacitación serán determinantes para aprovechar las oportunidades futuras. “Estamos asistiendo a transformaciones muy profundas y tenemos que preparar a nuestros jóvenes para ese mundo de la tecnología y del conocimiento”, expresó.

Alegre también puso en valor el potencial agroproductivo de la región y la necesidad de acompañar los cambios que atraviesa la sociedad. “Hay una sociedad en transformación permanente y nosotros no podemos estar ausentes. Esa transformación nos obliga a prepararnos para ofrecer lo que el mundo demanda”, manifestó.

Finalmente, vinculó el aniversario con la historia fundacional de la localidad y convocó a proyectar el futuro con esperanza.

“Hace 123 años quienes llegaron a estas tierras lo hicieron detrás de un sueño. Nosotros tenemos que recrear ese sueño para brindarle a Villa Saboya una nueva oportunidad de ser un lugar donde se pueda vivir bien, crecer y proyectar un futuro mejor”, afirmó.

Durante el acto también se rindió homenaje a los escritores locales Jorge Cisneros y Dolores Chiosso, mediante una propuesta impulsada por la Casa de la Cultura y el Taller Literario coordinado por la profesora Claudia Liva. Integrantes de la institución entregaron reconocimientos a Juan Cisneros y Rodrigo Rossi, hijos de los autores homenajeados.

Posteriormente se realizó una representación folklórica y el tradicional desfile institucional encabezado por la imagen de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Villa Saboya, acompañada por establecimientos educativos, entidades de bien público, agrupaciones tradicionalistas, instituciones y microemprendedores de la localidad.

La jornada continuó con la inauguración de las refacciones en la Casa de la Cultura Manuel Cadret y la Biblioteca Pública, donde se ejecutaron trabajos de colocación de placas de roca de yeso, pintura general, recambio de aberturas, renovación de cañerías y mejoras edilicias en el sector de biblioteca.

Finalmente, autoridades, instituciones y familias pioneras participaron de la plantación de un árbol simbólico, representando la vida, la unión y el futuro de Villa Saboya, en una jornada que continuó con el concurso de asadores, las presentaciones de los talleres culturales y el tradicional baile aniversario en el Club Atlético Argentino.