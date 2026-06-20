Accidente frente a La Caledonia: estado de salud de los ocupantes de uno de los vehículos involucrados

Seis fueron en total las personas involucradas en el accidente que ocurrió ayer por la tarde, alrededor de las 17:20 horas, frente a la estancia La Caledonia, ubicada sobre la RN 188 entre General Villegas y Ameghino.

Del total, solo el conductor de la Toyota Hilux, un hombre de unos 35 años, resultó ileso, de todos modos fue trasladado al hospital por una dolencia en uno de los brazos, pero tras ser atendido se descartaron lesiones y recibió el alta.

En cambio los cinco ocupantes del Yaris Cross, resultaron todos con lesiones de consideración, dos de ellos, adolescentes de 18 años, de gravedad, por lo que debieron ser intervenidas quirúrgicamente, una en la tarde noche, y la segunda esta medianoche. El estado de ambas es delicado aunque estable.

Los pacientes son un hombre de 78 años, su esposa de 71, una hija de 42, una nieta y una amiga de ésta, ambas de 18 años, todos de General Villegas. Las adolescentes son las más afectadas con diferentes lesiones, los restantes presentan fracturas, ninguna revestiría gravedad.

La mecánica del impacto será determinada por los peritos que intervinieron en el siniestro, aunque un testigo comentó a Distrito Interior que la pick up, que circulaba en sentido Villegas Ameghino, intentó ingresar cuando el Yaris Cross transitaba en sentido contrario, probablemente sin advertirlo.

El testigo describió la magnitud del impacto y los momentos posteriores que lo dejaron en shock.

Tratándose de vecinos de General Villegas, desde momentos posteriores a la primera publicación, las consultas han sido permanentes, especialmente para conocer el estado de salud, sobre todo porque se trata de personas muy conocidas y apreciadas en nuestro medio.