Las propuestas para adquirir terrenos se entregan en la Delegación de La Trocha

Continúan recibiéndose las propuestas de los interesados en adquirir los 97 terrenos disponibles de la ampliación del Barrio Atardecer, ubicados en la conocida Quinta de Handorf. Se trata de un predio de 5 hectáreas delimitado por las calles Ayacucho, Vuelta de Obligado y Batalla San Carlos, cuyo Pliego de Bases y Condiciones fue aprobado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto.

El inmueble, identificado como Circunscripción II, Sección B, Chacra 171, Parcela 4, Partida 2107, fue subdividido en 97 parcelas, que estarán disponibles a través de la Licitación Pública N°5/2025, la cual se desarrollará entre el 29 de julio y el 20 de agosto de 2025.

La apertura de sobres se realizará el 20 de agosto a las 11:00 horas en el Palacio Municipal. Los interesados podrán acceder al pliego de bases y condiciones y al formulario de oferta en forma gratuita, retirándolos directamente en la sede municipal o descargándolos desde el sitio web oficial, a través del siguiente enlace: DOCUMENTACIÓN PARA DESCARGAR

El valor base de los lotes fue fijado entre $6.000.000 (pesos seis millones) y $10.000.000 (pesos diez millones), y los fondos recaudados serán destinados al FOMUVI (Fondo Municipal de la Vivienda). Además, se prevé la posibilidad de financiar la compra hasta en 12 cuotas, según la capacidad económica de cada oferente.

La documentación completa deberá ser presentada por Mesa de Entradas de la Municipalidad de General Villegas, aunque la preferencia en en la Delegación del Barrio La Trocha, dentro de los plazos establecidos.