Choque frontal en la RN 188 entre General Villegas y Ameghino

Esta tarde a las 17:20 horas, apenas los bomberos se habían retirado del accidente ocurrido sobre la RN 188, frente al ingreso principal a la General Villegas, volvió a sonar la sirena; en este caos por otro accidente, también sobre la RN 188, pero a unos 10 kilómetros, a la altura de la estancia La Caledonia, entre Villegas y Ameghino.

Allí colisionaron de frente una Toyota Hilux y un Corolla Cross.

De acuerdo a los datos relevados en el lugar por Distrito Interior, suministrados por un testigo, la camioneta que circulaba desde General Villegas, intentaba ingresar a la estancia, hacia su izquierda, cuando impacta de frente con el SUV que lo hacía en sentido contrario.

Producto del fuerte impacto, los cinco ocupantes del Corolla, un hombre, quien conducía y cuatro acompañantes, todas mujeres, de General Villegas, sufrieron diferentes golpes, siendo asistidos en principio por personas que transitaban en ese momento, una de ellas, una médica, familiar de los ocupantes de ese vehículo. Minutos mas tarde fueron siendo trasladados al hospital por el SAME que debió regresar del hospital con algunas de las unidades debido a la cantidad de personas afectadas. En principio ninguna revestiría gravedad.

En cuanto al conductor de la Hilux, también de General Villegas, resultó ileso.

El tránsito se encontraba interrumpido en su totalidad.

En el lugar trabajaban bomberos voluntarios y Policía de Seguridad Vial, con el apoyo de efectivos de la Policía Comunal.