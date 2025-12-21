Filmaron un aguará guazú dentro de General Villegas (VIDEO)

La sorpresa fue enorme para los lectores de Distrito Interior que esta noche, pasadas las 23 horas vieron y reconocieron a un aguará guazú en el acceso Malvinas Argentinas, a metros del hotel Océano.

Quienes lograron capturar las imagenes se dirigían hacia el cartel de ingreso a la ciudad cuando vieron al animal que resulta exótico para la zona, aunque sus apariciones vienen dándose esoaciasamente. Lo mas cercano fue hace unos meses atrás en Ameghino.

El aguará guazú es el cándido más grande de Sudamérica, conocido en guaraní como «zorro grande», famoso por sus largas patas y su melena rojiza, un animal solitario, omnívoro y tímido que habita en pastizales y humedales, y se encuentra amenazado por la pérdida de hábitat y la persecución humana, a pesar de ser inofensivo y beneficioso para el ecosistema.