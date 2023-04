General Pinto: principio de incendio en un camión cargado con rollos de pasto

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 260 de la Rural Nacional 188 en la tarde del sábado, alrededor de las 14:20 hs.

El camión circulaba en sentido Pinto Granada cuando el chofer advirtió humo saliendo de los rollos por lo que detuvo la marcha en la banquina y dio inmediato aviso a bomberos que rápidamente acudió al lugar ubicado a pocos kilómetros del acceso.

No fueron precisadas las causas del incendio pero no se descarta que pudo haber sido la causa un cigarrillo, dado que el fuego se daba en la parte exterior de un rollo y no desde el interior, como sucede habitualmente.

La dotación de guardia que se movilizó en el móvil N°6 en pocos minutos controló la situación permitiendo que el rodado continuara su viaje.

