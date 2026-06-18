General Villegas honró al General Martín Miguel de Güemes

Este miércoles 17 de junio, a las 10 horas, se llevó a cabo en el SUM del Parque Municipal el acto conmemorativo por el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, fecha que recuerda el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, figura fundamental en la lucha por la independencia argentina.

La ceremonia fue encabezada por el intendente municipal, Gilberto Alegre, y contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales, consejeros escolares, autoridades educativas y policiales, además de abanderados y escoltas de instituciones intermedias y vecinos.

El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo del intendente Alegre, la secretaria de Educación y Cultura, Valeria Iglesias; la inspectora jefe distrital, Susana Garat; y la presidenta del Consejo Escolar, Karina Gianolio.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, el presbítero Tomasz Wargocki ofreció una oración por la Patria.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Romina Valdez, secretaria del Jardín de Infantes N.º 914, quien destacó el valor pedagógico de las efemérides como herramientas para fortalecer la memoria colectiva y comprender los procesos históricos desde una mirada amplia e inclusiva.

“Desde el nivel inicial entendemos que las efemérides son mucho más que el recuerdo de una fecha o de un personaje histórico. Son oportunidades para acercar a cada uno de los estudiantes a la construcción de la memoria colectiva”, expresó.

Asimismo, remarcó que la figura de Güemes permite reflexionar no solo sobre los acontecimientos políticos vinculados a la independencia, sino también sobre los modos de vida de la época y el protagonismo de diversos sectores sociales. “Junto a Güemes estuvieron mujeres, gauchos, pueblos originarios, afrodescendientes, campesinos y numerosos hombres y mujeres del pueblo que aportaron su esfuerzo y compromiso para sostener la causa de la independencia”, señaló.

Valdez también subrayó la vigencia de los valores asociados al prócer salteño. “Construir patria, ayer y hoy, significa reconocer que cada persona cuenta y que el compromiso con los demás sigue siendo una tarea compartida”, afirmó.

Por su parte, el intendente Gilberto Alegre realizó una reseña histórica sobre la vida y el papel estratégico desempeñado por Martín Miguel de Güemes durante las guerras de independencia.

“Hoy venimos a recordar a uno de los grandes hombres de nuestra patria. Gracias a Güemes hoy tenemos la patria que tenemos”, sostuvo el jefe comunal al destacar la importancia del líder salteño en la defensa de las fronteras del norte argentino.

Alegre recordó que Güemes murió a los 36 años luego de ser herido en combate y resaltó su compromiso personal con la causa independentista. “Él podía haber gozado de los privilegios que le otorgaba su rango y su condición social, pero decidió ponerse al frente para defender y construir un país”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, destacó la confianza depositada en Güemes por parte del general José de San Martín para la defensa de la frontera norte, una tarea decisiva para el desarrollo de la campaña libertadora. “San Martín confió en un gaucho de 35 años la defensa de la frontera del norte contra tropas muy superiores y mejor armadas, y él defendió esa frontera con los gauchos”, señaló.

El intendente también evocó la figura de “Los Infernales”, el ejército de milicias gauchas que acompañó a Güemes. “Parecían fantasmas del monte. Aparecían de sorpresa y lograban desorientar a los ejércitos realistas con tácticas que años después serían estudiadas y reconocidas por su eficacia”, explicó.

En un pasaje de su discurso, el intendente Gilberto Alegre vinculó la emoción colectiva vivida tras el triunfo de la Selección Argentina en su debut mundialista con el legado de los hombres que forjaron la Nación. Al recordar la alegría que genera ver la bandera argentina celebrada por millones de personas, sostuvo que momentos como el de la noche anterior son posibles gracias al sacrificio de quienes lucharon por la independencia. “Hoy nos abrazamos detrás de una bandera, orgullosos de ser argentinos, gracias a hombres como Güemes”, expresó, al señalar que la patria que hoy se celebra en cada logro deportivo fue construida con el esfuerzo, la entrega y el compromiso de próceres que resignaron intereses personales para defender la libertad y consolidar una Nación soberana.

Finalmente, convocó a mantener viva la memoria de quienes hicieron posible la independencia nacional. “Recordemos a hombres como Güemes, Belgrano y San Martín, porque fueron capaces de pelear para darnos este presente. Gracias a ellos hoy podemos decir, con orgullo, que somos argentinos”, concluyó.

El acto culminó con una representación artística alusiva a la fecha realizada por alumnos del Jardín de Infantes N.º 914 “María Charlier de Velurtas”.