121 allanamientos en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires, uno en General Villegas

Se realizaron 121 allanamientos conjuntos y coordinados en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires en el marco de la denominada “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”. Se trata de la séptima acción de estas características impulsada por fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público bonaerense. Uno de estos objetivos fue en General Villegas, ubicado entre el Prado Español y la calle San Lorenzo.

El operativo tuvo como objetivo desarticular redes de agresores sexuales y combatir la proliferación de abusos sexuales infantiles en entornos digitales. Las investigaciones abarcaron la distribución de material de abuso sexual infantil, así como su tenencia, posible producción y el acoso sexual en línea, conocido como grooming.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, fiscalías especializadas funcionaron como nodos de investigación y detección en distintos puntos de la provincia, entre ellos General Madariaga (Departamento Judicial Dolores), Junín, La Plata, La Matanza, Morón, Pergamino, Berazategui, Quilmes y San Isidro.

En total se investigaron 138 objetivos, de los cuales se concretaron 121 allanamientos en distintos departamentos judiciales, entre ellos Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca -incluida la descentralizada de Tres Arroyos-, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado del operativo, se investigó a 111 personas: 106 varones y 5 mujeres. Se detectaron además dos menores de 18 años involucrados en la difusión de material de abuso sexual infantil. Seis de ellos se desempeñaban en actividades con contacto directo con niños, niñas o adolescentes.

Asimismo, se identificaron 37 menores de edad convivientes en los domicilios allanados y cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil. Entre los lugares inspeccionados se incluyó una unidad carcelaria, donde algunos de los investigados se encuentran detenidos por delitos de esta naturaleza.

Entre los objetivos alcanzados se identificó a una persona con antecedentes por abuso sexual infantil. En cuanto a los elementos secuestrados, se incautaron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 teléfonos celulares y dos armas de fuego. Además, se realizaron 31 peritajes preliminares (triages) sobre el material digital recolectado.