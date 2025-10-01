Un importante mayorista fue clausurado en General Villegas, los motivos

Este martes el supermercado mayorista Muy Barato, ubicado en la calle Luis Cardín 456 de General Villegas fue clausurado luego de ser inspeccionando por personal del área Conercio de la Municipalidad.

Días pasados, como ocurre con regularidad en diferentes comercios más allá de los rubros, Muy Barato fue inspeccionando, y por el resultado de la visita, intimado a regularizar la situación, por lo que este día recibió nuevamente a los inspectores.

Dado que las.condiciones de higiene infringían la Ordenanza N° 5760/16, se procedió a la clausura preventiva dando intervención al Juez de Faltas.

Según trascendió, hay un tiempo de plazo para que la firma regularice la situación. Una vez superada, y constatada, estaría nuevamente habilitado para atender al público.

Cabe destacar que la clausura ocurrió al mediodía, luego de haber funcionado con normalidad por la mañana; lo que hace presumir que se evitó, por parte de las autoridades competentes, clausurar en momentos que los clientes se encontraban comprando. Luego de ello, como se observa, fue colocada la faja.