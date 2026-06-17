General Villegas: Adriana Galliano será la nueva Secretaria de Desarrollo Social

Ayer la noticia fue adelantada en el programa que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9), y confirmada en el mismo lugar esta mañana.

La actual Directora de Niñez y Adolescencia se hará cargo en las próximas horas del área que conducía Oscar Trojaola, quien fue desplazado de su cargo, y regresó a ocupar su banca en el HCD (bloque oficialista), luego de declaraciones políticas de cara a las elecciones 2027.

Oportunamente, en el mismo programa de radio, el ex funcionario, había dicho que si no era él quien acompañaba como en 2023 al ya lanzado como candidato a renovar el cargo, Gilberto Alegre, podría hacer una interna; esto, fue determinante para la decisión que le fue comunicada el pasado 27 de mayo.

Desde entonces la Secretaría estaba sin referente, aunque continuó funcionando normalmente.

Adriana Galliano tendrá a su cargo Desarrollo Social y a su vez, continuará al frente de la Dirección de Niñez y Adolescencia.

Vanina Medina, Subdirectora de Desarrollo Social, continuará desempeñándose en el cargo sin modificaciones.