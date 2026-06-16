La remoción de tatuajes, uno de los servicios con mayor demanda de DS Glow en General Villegas (VIDEO)

Este Centro de Medicina Estética, que funciona en la calle Alberti 388, de General Villegas, potenció su atención, a partir del estreno de sus instalaciones y la adquisición de máquinas láser de última generación, que van más allá de lo conocido en la zona.

Este lugar cuenta con gabinetes equipados con lo requerido para diferentes servicios, no solamente estéticos, sino de salud, como depiladora láser, láser picosegundo, radiofrecuencia facial y corporal, vaccumterapia, hifu, luz pulsada intensa, que contribuyen a generar colágeno, elastina, reducir grasa localizada, eliminar celulitis, rejuvenecimiento cutáneo, entre otros beneficios.

Pero sobre éstos, se destaca la remoción de tatuajes de todo tipo, lo que hoy representa una de las propuestas de DS Glow (láser y estética) que más consultas e intervenciones requiere.

Daiana Reynoso, una de las propietarias e integrante del equipo de trabajo, comentó en esta entrevista con Distrito Interior, las particularidades de este tratamiento, explicando cómo funciona el láser, la cantidad de sesiones de acuerdo al tipo de tatuaje. Aportando a su vez los datos que permitirán a los futuros clientes conocer todo lo que ofrece este Centro Médico de Estética.

Para más información el Whatsapp es 3388 433986.