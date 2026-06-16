Se compró la unidad para la ambulancia de alta complejidad con lo recaudado en el Remate del Novillo Blanco

Lo confirmó Guillermo Moreno, presidente de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, entidad que tuvo a su cargo, como hace 99 años, la organización del tradicional evento que este año tuvo como destinatario al hospital municipal, a través de su cooperadora.

La ambulancia de alta complejidad, tiene un costo que ronda los USD 99.000, y por la cual se entregó una seña para su montaje.

La reciente adquisición es el vehículo sobre la cual la empresa con la que se acordó el equipamiento de última tecnología, cuyas prestaciones y características, comentó Moreno en la nota publicada al pie de esta publicación.

Adelantó además que con el excedente de los $ 140.000.000 se comprará una mesa de anestesia nueva.

A su vez confirmó que ya se encuentra trabajando la Sociedad Rural en la edición del año próximo en el que se cumple en centenario de la idea que plasmó Noel Emerson junto a su familia.

Oportunamente, el presidente de la entidad agraria, adelantó algunos de los proyectos en los que se encuentran trabajando, tal el caso de la Expo Rural que este año se realizará pero con notables cambios, dado que el norte estará fijado en la ganadería, aportando la logística necesaria para que este rubro del campo, que se encuentra en franco ascenso, especialmente en el distrito de general Villegas, encuentre allí la posibilidad de mostrarse.

Prueba de ello, comentó Moreno, es la cantidad de remates que mes a mes se llevan a cabo en las instalaciones del predio ubicado sobre la RN 188, al que se le están realizando todas las mejoras necesarias para tal fin. Eso no significa que la Expo Rural mutará en su forma, especialmente el espacio comercial, pero las energías este año estarán orientadas al ganado.

En ese marco explicó los alcances de la decisión del municipio de eliminar la Tasa de Marcas y Señales, lo que claramente, sostuvo, está mostrando resultados, poniendo énfasis a su vez, en la importancia del trabajo conjunto entre lo público y lo privado a fin de proceder en beneficio de determinados sectores, en este caso, el que él representa.

Con una agenda 2026 cargada de proyectos y acciones por las cuales mantienen reuniones y encuentros de manera permanente, y este último tiempo difundiéndolas en mayor medida, desde la SRPGV, se avanza en una cada vez más notable apertura a la comunidad.

Audio entrevista completa a Guillermo Moreno, presidente de la SRPGV