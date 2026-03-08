En el Día de la Mujer, una pintense junto a dos compañeras iniciaron una travesía de 552 kilómetros en bicicleta

Mariana Guerreo (en el centro en la foto) de General Pinto, junto a Andrea Orrego y Luciana Araya de Junín, partieron desde esta última ciudad en las últimas horas con destino Merlo, San Luis.

Las tres pertenecen al grupo «Mujeres a rodar», y llevan tiempo organizando este viaje.

La idea es hacer casi todo el recorrido por caminos de tierra, solo un pequeño tramo por ruta, siempre que el clima acompañe y los caminos estén en condiciones.

Las cicloturistas estiman que tras el arribo a Merlo, permanecerán allí dos o tres días y luego emprenderán el regreso también en bicicleta.