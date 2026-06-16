Camioneta y moto chocaron en una de las rotondas de General Villegas

El incidente ocurrió en la intersección de las avenida Arquitecto Carrozzi, el acceso principal de la ciudad, y la avenida Chassaing Este en la tarde de este lunes.

En la moto, una Rouser 200 cc. circulaba un joven de 19 años quien impactó con la camioneta, una Chevrolet Montana, que era conducida por una mujer de 82 años.

Por causas no establecidas, los rodados protagonizaron una fuerte colisión que solo dejó daños materiales.

Preventivamente el motociclista habría sido trasladado al hospital, pero tras la constatación que no había heridas, fue dado de alta.

Debido a que ambos conductores resultaron ilesos, no fue necesario que la Policía inicie actuaciones, dando intervención a los seguros de las partes.

La presencia d elos efectivos policías fue preventiva durante la permanencia de las unidades en el lugar.