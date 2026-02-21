Comunicado importante para los pacientes de PAMI General Villegas (por el Dr. Amato)

Como médico de cabecera de PAMI, expresó el Dr. Augusto Amato, nuestra función es atender consultas programadas con turno previo. Las urgencias y emergencias corresponden a la guardia del hospital, tal como lo establece el convenio con PAMI.

Actualmente, los especialistas y médicos de guardia del hospital suelen solicitar estudios pero no realizan las Órdenes Médicas Electrónicas (OME). En consecuencia, los pacientes deben concurrir a nuestro consultorio para que las transcribamos.

Esto no es correcto, ya que genera un ida y vuelta innecesario para los pacientes —en su mayoría adultos mayores— y una sobrecarga evitable en el consultorio, ya que muchos sacan turno solo para la transcripción.

Es importante recordar que los especialistas tienen la obligación de confeccionar las OME de los estudios y recetas que indican.

Por lo tanto, a partir del próximo lunes no transcribiré más órdenes ni recetas de especialistas del hospital. Cada profesional debe cumplir con su responsabilidad para garantizar un sistema más justo y eficiente, evitando demoras y contratiempos a nuestros pacientes.

Agradezco la comprensión y el apoyo en esta medida, que busca mejorar la atención y el respeto hacia nuestros adultos mayores