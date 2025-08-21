IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: cosas gratis de nuestra naturaleza

«Una imagen vale más que mil palabras», reza un popular dicho que se materializa en esta imagen tomada y enviada al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior) por un lector de la vecina localidad de Tres Algarrobos, a quien el amanecer lo encontró en la zona rural.

El color naranja del cielo lo cambia todo, altera la rutina visual y nos pone de cara a las bellezas naturales que el monótono paisaje de nuestra zona, la interminable llanura pampeana, nos regala con frecuencia, especialmente en las primeras horas del día.

Uno de los privilegios naturales con que contamos, aunque no existan ríos o montañas en esta parte del mundo, es el perfecto horizonte que no en todos los lugares se aprecia como aquí, por lo pronto, como expresa otro dicho «a disfrutar (que en este aspecto también) es gratis».