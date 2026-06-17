La justicia liberó a uno de los aprehendidos por reiterados robos en General Villegas

En el día de ayer, un sujeto, de 23 años, que había sido aprehendido por la Policía Comunal de General Villegas el pasado jueves, acusado de ser el autor del robo a un estudio contable ubicado en la calle Castelli y San Martín, entre otros cometidos contra la propiedad, recuperó la libertad por disposición de la Jueza de garantías, Dra. Anastacia Márquez, a cargo del Juzgado de Garantías N°2.

«El sujeto se encuentra relacionado e investigado por varios hechos delictivos ocurridos en esta ciudad, que afectaron a ciudadanos y vecinos en sus comercios y viviendas desde hace un tiempo a la fecha», expresó oportunamente la autoridad policial, en la gacetilla de prensa en la que hacía referencia al allanamiento llevado a cabo en la vivienda en la que habita el mencionado, oportunidad en la que se tornó hostil, atacando a los presentes, alcanzando a herir a tres efectivos policiales y amenazar a la testigo de este procedimiento; reacción por la que se lo acusó, entre otros delitos, por Resistencia a la Autoridad, Amenazas, y Lesiones Leves.

A su vez, con posterioridad, la Policía secuestró un vehículo, el que se comprobó era de su propiedad, según consta en una segunda gacetilla, el que tenía pedido de secuestro activo pro Robo en Lomas de Zamora.

La decisión judicial que trascendió en las últimas horas provoca, como en otras oportunidades antes situaciones similares, desconcierto en la comunidad que ve amenazada su tranquilidad.