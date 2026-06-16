General Pinto: bomberos capacitaron a oficiales de la Policía en el uso de matafuegos

Fue días pasados en el cuartel de bomberos, donde concurrieron oficiales pertenecientes a la Policía Comunal de General Pinto.

La actividad tuvo dos partes, la teórica, donde recibieron información relevante sobre normativas y otros aspectos, luego llegaría la práctica que tuvo lugar en el patio de la institución bomberil donde pudieron poner en práctica lo recibido momentos antes.

Esta capacitación se encuadra en el trabajo conjunto que realizan ambas instituciones, acudiendo en muchos casos de manera simultánea a diversos eventos que se dan tanto en el éjido urbano, como en zona rural o ruta.

Si bien el objetivo es el correcto uso de los diferentes matafuegos, de acuerdo al tipo de hecho en el que son requeridos, el encuentro fue oportuno para hacer foco en aquellas situaciones en que de manera recíproca unos son asistentes de los otros, con un único objetivo: garantizar el cuidado de los vecinos de la ciudad, o aquellas personas que requieran de asistencia.