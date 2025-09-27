La importancia de no salir tras una tormenta, cable caído, electrificado, frente a una vivienda (VIDEO)

Entre las razones de las advertencias de no salir de casa en medio o luego de la tormenta se encuentra la de esta imagen, un cable que atraviesa de punta a punta el frente de una casa, caído, con electricidad que a simple vista permite ver las chispas y el humo producto del contacto con el agua.

Si una persona, accidentalmente tomara contacto, probablemente podría sufrirá serias consecuencias, incluso la muerte.

En este caso El personal de la empresa Eden, aún bajo la lluvia, y dada la gravedad del caso, intervino retirando este elemento.

La tormenta de fuerte viento con ráfagas de entre 80 y 90 kilómetros por hora produjo serios daños en diferentes puntos de la ciudad de General Villegas.