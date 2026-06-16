Charlas sobre salud mental: La soledad no deseada (VIDEO)

La Lic. Silvia Diumenjo que comparte cada semana su columna en FM Peregrina (92.9), abordó un nuevo tema de interés para la comunidad, que se encuentra atravesada por profundo momento donde las emociones se encuentran además de exacerbadas, observadas y analizadas.

En esta oportunidad se refirió ala soledad, no deseada. Cuando el contexto excluye, o a pesar de estar rodeado de personas, o contar con una familia, predomina el sentimiento de soledad. Considerada una pandemia, este sentimiento, suele llevar hasta el extremo a personas de diferentes edades, sin distinción de clases sociales o preparación educativa.

Esta es una nueva entrega en la que, como desde hace ya un año, permite obtener una herramienta con la que transitar la vida, si no es sin peso, aliviados.