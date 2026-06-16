No es IA: la imagen con la que una vecina reclama el arreglo de una importante calle en General Villegas

Apenas transcurridas unas horas de la última lluvia en la ciudad cabecera, una vecina, lectora de Distrito Interior, envió estas imágenes que muestran, sin necesidad de demasiada descripción, el estado en que se encuentra un tramo de la calle Rivadavia entre Melville y Emerson.

Esta arteria, ubicada detrás de la subestación de EDÉN, frente al predio donde funcionaron los equipos generadores de Aggreko, es muy transitada, ya que es una de las vías de salida de la ciudad, paralela al acceso Carrozzi.

Su estado actual es deplorable y representa un peligro, más allá del aspecto que a simple vista presenta; tanto es así, que la imagen de la portada parece realizada con Inteligencia Artificial, dado lo perfecto de lo imperfecto; pero no es así, lamentablemente forma la triste realidad de una de las principales calles de General Villegas.

Ese sector concentra en días de lluvia una importante cantidad de agua, y si bien escurre, su permanencia parece ser más prolongada que en otros lugares, lo que hace pensar en que esto contribuye a su deterioro, pero la falta de intervención, al menos con un bacheo, la fue rompiendo cada vez más hasta llegar a este punto.

«En varias oportunidades se realizaron arreglos provisorios colocando piedras, pero estas no permanecen en su lugar debido al constante tránsito de vehículos. Con el paso del tiempo, la calle vuelve a deteriorarse y los pozos se hacen cada vez más grandes.

Por esta vía circulan diariamente camiones y una gran cantidad de vehículos, lo que agrava aún más el problema. El estado actual de la calle puede provocar accidentes, daños en los vehículos e incluso lesiones a las personas que pasan por el lugar», describió, textual, la vecina que busca a través de este medio lograr esta vez la reacción positiva del área competente del municipio.