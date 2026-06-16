Germania recibió en este feriado «Barrios Activos», juegos, sorteos y música para toda la familia

El programa Barrios Activos, que impulsa la Municipalidad y las Delegaciones de los pueblos del distrito, tiene como principal organizador la Dirección de Cultura, sin embargo intervienen prácticamente todas las áreas; se realizó este lunes 15 de junio en el playón polideportivo de la localidad, que se encuentra en el Paseo de la Salud.

En su regreso este año, Barrios Activos, inició por Germania, donde niños y adultos, familia en su mayoría, compartieron una tarde que tuvo varias propuestas lúdicas, deportivas, de salud y artesanales. También hubo sorteos.

La jornada inició a las 14 horas y se extendió hasta que el sol comenzó a perder su fuerza, la tarde, desde lo climático acompañó por lo tanto la estadía de los concurrentes fue prolongada, siendo aprovechadas cada una de las propuestas que se armaron para los más chicos.

En breve será anunciado el próximo destino del programa, que tiene como objetivo el encuentro comunitario, y la concientización y el cuidado del medio ambiente y la salud, entre otros.

Esta fue la primera parada del año de Barrios Activos, restan Iriarte, Coronel Granada, y distintos barrios de la ciudad cabecera.