El auto sustraído del súper chino estaba en poder de una mujer, que lo había llevado por error

La Policía logró dar con el auto propiedad de Braian Pérez horas después de su denuncia por sustracción.

El Volkswagen Gol Trend gris estaba estacionado en una vivienda de la calle Suipacha y Los Pozos, en poder de una nujer de 31 años, quien lo había llevado por error.

La mujer que había concurrido al mismo supermercado, lo había hecho en un vehículo de las mismas características, al que había dejado estacionado, al igual que Pérez, con la llave colocada. Este detalle hantía sido determinante para lo ocurrido.

La prueba más acabada que las cosas fueron como concluyeron los investigadores, es que el auto de la mujer permanecía cerca de la medianoche estacionado sobre la calle Alvear donde ésta lo había dejado.

Para la Policía y justicia se trata de un hurto esclarecido.