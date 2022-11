General Villegas participa por primera vez en un encuentro de goalball (deporte para personas ciegas y con discapacidad visual)

Este primer encuentro en el que participa un equipo de General Villegas (vestidos con remera azul) se está desarrollando en la ciudad de Chacabuco, donde participan equipos de la ciudad anfitriona, San Nicolás, La Plata y Merlo.

Los villeguenses que juegan son Leonardo Funes, Federico Galán y Hernán Carranza; un cuarto integrante es Luis Oberti de Chacabuco que se sumó al equipo que dirige y acompaña el profesor Ezequiel Rodríguez quien viene trabajando desde hace un largo tiempo con jugadores con discapacidad, incluso de otras disciplinas, los que demuestran en cada oportunidad el crecimiento y desarrollo de la tarea emprendida. En esta oportunidad está acompañado por la profesora Florencia Traverso.

Entre ellos se encuentra Betina Ullúa, esposa de Leo Funes, quien viajó para conocer las características del juego con la idea de sumarse al equipo.

Para destacar

En todos los partidos disputados Villegas se impuso con un importante margen.

General Villegas 1 vs. Merlo 4

General Villegas 10 vs. san Nicolás B 3

General Villegas 8 vs. san Nicolás A 3

General Villegas 8 vs. La Plata 3

General Villegas 7 vs. chacabuco 4

¿Qué es el goalball?

Se trata de un deporte de equipo creado específicamente para personas ciegas o con baja visión. Por eso, a diferencia de otros, no es un deporte adaptado. Es el único deporte paralímpico con esta característica.

El Goalball se juega en equipo y consiste básicamente en marcar goles en la portería contraria desde el propio campo. Para ello, se utiliza un balón que produce sonido y que permite a los jugadores saber su posición dentro de la cancha.

Precisamente por esta necesidad de escuchar, el público y los propios jugadores deben estar en silencio durante todo el partido. Sólo se permiten las celebraciones, aplausos y gritos, después de los goles.(Fuente: elsuperhincha.com)

Relacionado