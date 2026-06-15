AMPLIAMOS: robo de un automóvil frente al supermercado chino de la calle Alvear

Quedó descartada una posible broma, por lo que la Policía ya trabaja en el hecho como sustracción.

El auto es un Volkswagen Gol Trend (similar al de la foto), color gris claro, patente MIJ 284, y pertenece a Braian Pérez.

Tal como anticipáramos hace minutos, el damnificado se encontraba realizando una compra en el supermercado cuando le fue sustraído el rodado que tenía las llaves colocadas.

El o los ladrones se dirigieron con dirección a la Avenida Chassaing Sur.

En estos momentos se está apelando a las cámaras del Centro de Monitoreo, y emitió un alerta en todas las dependencias de la zona.