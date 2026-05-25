Marisa Fauez, de Coronel Granada, fue convocada al seleccionado de hockey +60 que competirá en Bélgica

La Dra. Marisa Fauez, de Coronel Granada, vinculada por historia deportiva, y compromiso al club Villa Francia, de la localidad perteneciente al Partido de General Villegas, fue convocada para integrar el seleccionado nacional de hockey +60 que disputará el Mundial de ese deporte en Bélgica.

Desde el club Villa Francia expresaron: «Para nuestro club es un orgullo enorme y una inmensa alegría verla llegar a este lugar tan merecido. Marisa no solo vistió nuestra camiseta durante muchos años, sino que además fue quien trajo el hockey a nuestro pueblo, sembrando una pasión que sigue creciendo generación tras generación».