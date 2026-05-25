Marisa Fauez, de Coronel Granada, fue convocada al seleccionado de hockey +60 que competirá en Bélgica
La Dra. Marisa Fauez, de Coronel Granada, vinculada por historia deportiva, y compromiso al club Villa Francia, de la localidad perteneciente al Partido de General Villegas, fue convocada para integrar el seleccionado nacional de hockey +60 que disputará el Mundial de ese deporte en Bélgica.
Desde el club Villa Francia expresaron: «Para nuestro club es un orgullo enorme y una inmensa alegría verla llegar a este lugar tan merecido. Marisa no solo vistió nuestra camiseta durante muchos años, sino que además fue quien trajo el hockey a nuestro pueblo, sembrando una pasión que sigue creciendo generación tras generación».
Marisa, que jugará en la defensa vistiendo los colores de nuestro país, estuvo al frente de este deporte durante muchos años y, aún hoy, continúa acompañando de una manera u otra. Al igual que en la zona, su dedicación y pasión por el hockey, no solo que no pasó desapercibida, sino que dejó una profunda huella.
Las convocadas a la International Master Cup
1- Aranguren Cristina
2- Castro Silvia
3-Descalzo Adriana
4-Di Meglio Maria Juana
5- Duarte Raquel M,M
6- Fauez Marisa
7- Gil María Cecilia
8- Gagliano Claudia Marcela
9- Molinari Maria Paula
10- Morales Daniela
11- Nielsen Mabel Andrea
12-Nicastro Patricia
13- Polastri Sonia
14- Rivas Nelly Elizabeth
15- Santi Monica 16-Speroni María Cecilia
DT- Saporiti María Alejandra JE- Pierdominici Sandra