URGENTE – GENERAL VILLEGAS: se llevaron un auto que estaba estacionado frente a un súper chino

El hecho ocurrió hace minutos, antes de las 22 horas, en la calle Alvear, frente a las vías del ferrocarril, y a metros del paso a nivel que conduce al hospital.

El propietario del vehículo, se encontraba comprando en el supermercado chino, cuando una o más personas se llevaron su vehículo.

Al salir y observar la falta dio aviso a la Policía que llegó a los pocos minutos con un móvil iniciando con el damnificado labúsqueda.

Dado lo reciente, se está organizando el operativo para ubicar la unidad, ya que no está descartada ninguna hi´´otesis; puede tratarse de un robo o una broma de mal gusto.