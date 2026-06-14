General Pinto y General Villegas ubicados entre los mejores municipios en transparencia fiscal de la provincia

Un informe sobre los 135 distritos bonaerenses expuso fuertes contrastes en la publicación de datos fiscales. Mientras casi la mitad alcanzó estándares máximos de transparencia, 48 municipios registraron niveles bajos o nulos, reavivando el debate sobre control ciudadano y gestión pública.

El informe, elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), evaluó la disponibilidad y accesibilidad de datos fiscales correspondientes al primer trimestre de 2026 en los sitios web oficiales de cada distrito. La metodología analizó la publicación de presupuestos, ejecución presupuestaria, situación económico-financiera, deuda pública y facilidad de acceso a la información.

Entre los municipios con peor gestión en transparencia fiscal de la zona se encuentran el de General Arenales y Leandro N. Alem.

Los resultados muestran una provincia dividida en materia de transparencia. Por un lado, 64 municipios alcanzaron el máximo puntaje posible y fueron catalogados como de «cumplimiento estricto». A ellos se suman otros cinco distritos con niveles altos de divulgación de sus cuentas públicas. En total, 69 gobiernos locales lograron ubicarse en los segmentos superiores del ranking.

Sin embargo, el dato que genera mayor preocupación es que 48 municipios quedaron encuadrados en los niveles de transparencia «bajo o regular» y «nulo». Esto representa más de un tercio del total de los distritos bonaerenses y evidencia que persisten fuertes dificultades para garantizar el acceso público a información sensible sobre el manejo de los recursos del Estado.

Entre los municipios con transparencia fiscal óptima se encuentran General Pinto y General Villegas.

El trabajo también detectó una brecha importante entre la visibilidad de la información y la calidad de los datos disponibles. Aunque el 93% de los municipios ofrece algún acceso a información presupuestaria o financiera a través de sus páginas web, una parte significativa no publica los documentos centrales requeridos para conocer el estado real de sus cuentas públicas.

Uno de los déficits más notorios aparece en la publicación de los presupuestos vigentes. Apenas 76 municipios exhibían el Presupuesto 2026 completo, mientras que 58 no mostraban ningún dato relacionado con el cálculo de recursos y gastos del ejercicio actual.

La misma tendencia se replica en otros indicadores sensibles. Más de 50 municipios no informaban la ejecución presupuestaria, los gastos clasificados por finalidad y función o el stock de deuda pública, elementos esenciales para determinar cómo se utilizan los recursos municipales y cuál es la situación financiera de cada administración.

Desde una perspectiva política, el informe vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la rendición de cuentas en los gobiernos locales. La transparencia fiscal no sólo constituye una obligación administrativa, sino también una herramienta para fortalecer la confianza pública y permitir que vecinos, oposiciones y organismos de control puedan monitorear el destino de los fondos públicos.

A pesar de las falencias detectadas, el estudio señala una evolución positiva respecto de años anteriores. En 2019 apenas dos municipios alcanzaban el cumplimiento estricto, mientras que en la actualidad son 64. No obstante, el avance convive con una realidad persistente: el 36% de los distritos continúa mostrando niveles de transparencia insuficientes o directamente nulos, una asignatura pendiente para la política bonaerense en tiempos donde la demanda social de control y acceso a la información es cada vez mayor. (Fuente: La Tecla)

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