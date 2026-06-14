General Villegas: importantes roturas entre el Jardín N° 917 y la Escuela N° 45

Un lector de Distrito Interior envió estas imágenes, sorprendido y preocupado por el panorama con el que amaneció el barrio San Antonio, sobre la calle Brown.

Tal como se ve, esta especie de cantero que hace de muro de contención, ha sido dañado durante la noche o madrugada.

Todo hace pensar que ha sido un vehículo, presumiblemente al intentar doblar para atravesar lo que parece una calle entre ambos establecimientos educativos. Ese espacio es en realidad un espacio verde, o plazoleta.

El vecino, indicó que en el lugar hay cámaras de seguridad que permitirán determinar qué fue lo que pasó, y el responsable de este daño.