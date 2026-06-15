Lograron dar con la persona que produjo las roturas entre el Jardín N° 917 y la Escuela N° 45, se haría cargo de la reparación

Esta mañana los vecinos del barrio San Antonio, amanecieron con la triste novedad que una especie de cantero que delimita el espacio verde, una especia de plazoleta que se encuentra entre las entidades educativas, había sido dañado.

Hasta cerca del mediodía no se tenía información acerca d elo ocurrido, aunque todo hacía pensar que se había tratado del resultado de una maniobra con un vehículo.

Tras la revisión de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y averiguaciones realizadas por los responsables de Seguridad, se determinó lo ocurrido y dio con el responsable.

Todo sucedió a las 5:20 horas cuando un camión sin acoplado, que circulaba por la calle Brown, giró hacia su derecha, golpeando contra la estructura. Luego, maniobró en reversa y se alejó del lugar por Brown.

Con estos datos lograron ubicar al chofer, un hombre mayor de edad, de general Villegas, quien explicó la situación que lo tuvo como protagonista, asumiendo su responsabilidad, comprometiéndose a pagar el costo de la reparación.

El martes, se le dará intervención al Consejo Escolar quien tiene competencia sobre el lugar.