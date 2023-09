Denuncia en El Nacional: «Es increíble que los padres tuvieron que contratar a un abogado para ser escuchados» (VIDEO)

El abogado de la familia de la alumna de 14 años que el martes pasado recibió una fuerte golpiza por parte de tres compañeras de otro curso, pero el mismo año, Dr. Federico Leiva, dialogó con Distrito Interior refiriéndose a la delicada situación en la que se encuentra el establecimiento educativo que años atrás fue orgullo de la sociedad villeguense, la que hoy asiste con asombro a un espectáculo, como mínimo, además de extremadamente preocupante, bochornoso.

Leiva que el sábado por la mañana concedió una entrevista en el programa Las Cosas por el Aire en FM Peregrina (92.9), este lunes ante cámaras reafirmó todo lo expresado oportunamente, sorprendido, tal como reza en el título, porque fue necesario que la familia de la víctima contrate sus servicios para que en el colegio pueda ser escuchada.

Luego de relatar el episodio que según contó llegó a la pelea en uno de los pasillos luego de un intenso hostigamiento por parte de las tres agresoras, quienes aún luego de haberla golpeado continuaron con las amenazas vía teléfono, asegurando que no terminaría ahí. Agregó que habría un varón implicado, que podría ser el instigador, quien provocaría estas peleas para grabarlas y en las redes obtener likes.

A la familia de su cliente desde la escuela le habrían sugerido que no la enviaran dado que las chicas, por las agresoras, son peligrosas, por lo que la alumna tiene miedo hasta de ir al baño, aseguró.

También relató el modo en que debió proceder para que la directora lo atendiera quien se negó al principio, pero haciendo uso de sus artes, logró el cometido, aunque no pudo acceder al Acta que se debe y debería haber labrado.

El abogado lamentó que en reiteradas ocasiones el SAME deba concurrir al icónico establecimiento educativo porque son frecuentes las peleas, a su vez, se mostró sorprendido porque las autoridades educativas de instancia superior a las que mencionó, al igual que las del colegio, no actúan, aparentemente porque no son puestas al tanto de la grave situación de violencia que se estaría viviendo en el interior del edificio; por una cuestión de estadística; es de cir que si no se informa no existe; en los papeles, porque en la realidad el panorama dista mucho de ese ideal.

«Adentro de El Nacional hay pandillas».

«Si la gente de bien no hace nada la gente de mal hace lo que quiere».

«La patota quedó imputada»; en este punto Leiva destacó que el Código Penal Argentino es impecable y establece sanciones claras más allá d ela edad de las tres menores que por su edad no serán privadas de la libertad, pero les cabera una marca por el delito que cometieron.

Entre otras cosas, como exalumno de este colegio lamentó lo que está ocurriendo e insistió en la responsabilidad que le cabe a los directivos y autoridades en ese orden, para quienes sugirió de no estar a la altura de las circunstancias dar un paso al costado dando lugar a la gente que tiene ganas de trabajar.

El caso del colegio Nacional de General Villegas viene acumulando lodo desde hace unos años a esta parte, cada vez más vapuleado y difícil de llegar a dialogar con las autoridades, incluso cuando lo que se pretende abordar son temas que hacen a la oferta educativa del lugar. La trascendencia que tuvieron las imágenes del video a través de los grupos de Whatsapp sacó la tapa a una olla a presión que ya no soporta más, salvo para unos pocos que amparados en las guías de convivencia o los manuales de cómo abordar la problemática dilatan la resolución de los conflictos en desmedro de la educación (pública en este caso) y los alumnos que permanecen expuestos a una violencia jamás vista.

Finalmente Leiva sugirió que habrían manifestado que la problemática real es que este caso haya llegado a los medios, por lo que no debería sorprendernos si por reflejar la realidad con la crudeza que ésta nos está hablando, buscan «silenciarnos».

